Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Dwi Sasono dan Widi Mulia Tak Kuasa Menahan Haru Syuting Film Bareng Tiga Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |09:01 WIB
Dwi Sasono dan Widi Mulia Tak Kuasa Menahan Haru Syuting Film Bareng Tiga Anak
Dwi Sasono dan Widi Mulia Tak Kuasa Menahan Haru Syuting Film Bareng Tiga Anak (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pasangan artis Dwi Sasono dan Widi Mulia merasakan momen tak terlupakan saat tampil bersama ketiga anak mereka—Widuri Putri, Dru Prawiro, dan Den Bagus Satrio—dalam film Keluarga Super Irit produksi Falcon Pictures.

Dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Widi membagikan pengalamannya saat menjalani proses syuting bersama keluarga. Ia mengaku penuh semangat dan tak jarang dibuat menangis haru, terutama saat menyaksikan cuplikan akting anak-anaknya di trailer film tersebut.

“Jujur aku sampai nangis karena ini pengalaman pertama mereka bertiga. Aku tahu prosesnya nggak mudah, tapi mereka bisa melaluinya,” ujar Widi.

Widi menambahkan, meski belum pernah terlibat dalam proyek film sebelumnya, ketiga buah hatinya mampu menjawab tantangan dengan baik. Bahkan, mereka sanggup mengolah naskah dan arahan sutradara layaknya aktor profesional.

Dwi Susano
Dwi Sasono dan Widi Mulia Tak Kuasa Menahan Haru Syuting Film Bareng Tiga Anak

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/19/33/2904519/berawal-dari-selingkuh-pernikahan-widi-mulia-dan-dwi-sasono-langgeng-hingga-16-tahun-5wd8U0dzkO.jpg
Berawal dari Selingkuh, Pernikahan Widi Mulia dan Dwi Sasono Langgeng hingga 16 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/27/33/2871922/tampil-ciamik-dwi-sasono-jadi-pemain-terbaik-di-laga-bahkan-voli-zbtH4kRo48.jpg
Tampil Ciamik, Dwi Sasono Jadi Pemain Terbaik di Laga Bahkan Voli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/16/206/2799381/perankan-jin-di-film-jin-jun-dwi-sasono-sempat-kebingungan-dalami-karakter-yaQqiBjHin.jpg
Perankan Jin di Film Jin & Jun, Dwi Sasono Sempat Kebingungan Dalami Karakter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/10/26/206/2694615/takut-horor-dwi-sasono-nekat-debut-sutradara-lewat-film-rumah-kaliurang-4CKJW1Ziit.jpg
Takut Horor, Dwi Sasono Nekat Debut Sutradara Lewat Film Rumah Kaliurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/04/07/33/2574743/cerita-dwi-sasono-saat-anak-bungsunya-sudah-mulai-ikut-berpuasa-92jzKMArNf.jpg
Cerita Dwi Sasono, Saat Anak Bungsunya Sudah Mulai Ikut Berpuasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/29/33/2447835/rilis-single-piknik-anak-anak-dwi-sasono-tulis-sendiri-lagunya-22YPZ3RXIc.jpeg
Rilis Single Piknik, Anak-Anak Dwi Sasono Tulis Sendiri Lagunya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement