Dwi Sasono dan Widi Mulia Tak Kuasa Menahan Haru Syuting Film Bareng Tiga Anak

Dwi Sasono dan Widi Mulia Tak Kuasa Menahan Haru Syuting Film Bareng Tiga Anak (Foto: Okezone)

JAKARTA - Pasangan artis Dwi Sasono dan Widi Mulia merasakan momen tak terlupakan saat tampil bersama ketiga anak mereka—Widuri Putri, Dru Prawiro, dan Den Bagus Satrio—dalam film Keluarga Super Irit produksi Falcon Pictures.

Dalam konferensi pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Widi membagikan pengalamannya saat menjalani proses syuting bersama keluarga. Ia mengaku penuh semangat dan tak jarang dibuat menangis haru, terutama saat menyaksikan cuplikan akting anak-anaknya di trailer film tersebut.

“Jujur aku sampai nangis karena ini pengalaman pertama mereka bertiga. Aku tahu prosesnya nggak mudah, tapi mereka bisa melaluinya,” ujar Widi.

Widi menambahkan, meski belum pernah terlibat dalam proyek film sebelumnya, ketiga buah hatinya mampu menjawab tantangan dengan baik. Bahkan, mereka sanggup mengolah naskah dan arahan sutradara layaknya aktor profesional.