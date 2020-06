JAKARTA - Pihak Syahrini mengakui bahwa akun gosip haters mulai muncul sejak kemunculan postingan Luna Maya soal teman makan teman. Dari sana, sosok Syahrini mulai disebut sebagai perebut Reino Barack dari sang aktris.

Hal ini diakui oleh Aisyahrani, adik Syahrini. Ia menuturkan bahwa Luna Maya sempat mengirim DM ke Syahrini pada 9 November 2018. Saat itu, Syahrini sedang berlibur di London bersama dengan Reino. Namun saat itu, keduanya juga belum ada hubungan dan saat itu Reino kebetulan ada pekerjaan di sana.

"Luna DM Syahrini pada 9 November 2018. "Seru ya di London sama Reino. salam aja semoga kalian bisa bahagia. All the best'. Tapi 5 menit atau 10 menit kemudian, Luna ini tulis story, 'makan teman lagi hits'," kata Aisyahrani, dikutip dari tayangan Hotroom, Selasa (2/6/2020).

Saat itu, Aisyahrani banjir komentar dari netizen yang menilai bahwa postingan Luna ditujukan untuk Syahrini.

"Saya enggak ngerasa bahwa itu buat kita. Enggak lama (postingan Luna) dihapus, wartawan nyerangnya ke kita," katanya.

Syahrini pun mengakui bahwa sejak adanya postingan itu, akun haters mulai bermunculan. Salah satunya adalah akun @danunyinyir99 yang pemiliknya memang mengaku sebagai penggemar Luna Maya dan sudah dibekuk oleh polisi.

