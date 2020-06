SEOUL - Luhan sedang terlilit kontroversi. Mantan personel EXO ini memancing emosi fans, terutama muslim karena memakai baju dengan hiasan tulisan berlafal syahadat.

Dari foto yang beredar, sekilas tak ada yang salah dari tampilan Luhan. Ia memakai kaos putih yang ditutup dengan vest jeans. Tapi, mata elang fans mendapati jika ada tulisan syahadat di vest Luhan itu.

Mengutip Koreaboo, Selasa (2/6/2020), ada beberapa alasan yang membuat fans marah dan menuntut Luhan untuk minta maaf. Salah satunya adalah karena Luhan memakai lafal syahadat itu sebagai hiasan baju.

"Jadi, Luhan trending karena memakai vest berhiaskan syahadat. Terlepas itu pilihannya atau stylist, itu adalah kebodohan. Kuharap mereka sadar atas kesalahannya dan lebih hati-hati," komentar @Taskyuuw di Twitter.

"Apa-apaan agensi dan idol yang tidak mengecek apa yang mereka pakai? Luhan memakai syahadat di vest-nya? Sebagai hiasan? Aku marah, agamaku bukan untuk hiasan," protes @wayvjoon.

Okay, so Luhan is treding bcs he wore the vest with Islamic’s shahada on it. Regardless it’s his choice or his stylist, it’s a very ignorant thing to do. I hope they’re aware of their mistake and more careful. pic.twitter.com/WtvK359lPB— Tasqia Syabira (@Taskyuuw) June 2, 2020