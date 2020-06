JAKARTA - Bopak Castello mengisi waktu selama pandemi COVID-19 dengan melanjutkan studi ke bangku perkuliahan. Cerita itu Bopak bagikan saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta baru-baru ini.

"Iya, Alhamdulilah kita dikasih kepercayaan," ujarnya.

Meski sudah tidak lagi muda, Bopak merasa masih perlu menambah ilmu baru. Kebetulan, niat Bopak belajar dibarengi dengan tawaran beasiswa kuliah dari salah satu kenalannya.

"Bopak enggak berpikir usia ya. Yang namanya ilmu kita enggak ada terbatas. Kita dikasih kesempatan, peluang untuk kuliah, ya sudah kita jalani dengan baik," jelas sang komedian.

Jurusan hukum Bopak pilih untuk dia pelajari di bangku kuliah. Menurut pria 53 tahun ini, penting bagi masyarakat awam seperti dirinya untuk tahu lebih dalam tentang hukum.

"Kalau hukum ini pas. Bopak masuk ke dalam lebih global yah, kita lebih ke masalah sosial doang. Kedua, kita bisa tahu perangkat hukum di Indonesia yang baik dan yang tidak baik. Kan kita dalami, jadi paling minim secara akademisnya kita bisa bertanggung jawab dengan hal-hal yang kita ucapkan tentang hukum," kata dia.

Namun di sisi lain, Bopak juga ingin mengikuti jejak idolanya, Hotman Paris Hutapea untuk jadi pengacara berkualitas. "Hotman dong. Hotman is the best," tandasnya.

