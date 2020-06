LOS ANGELES - National Aeronautics and Space Administration (NASA) dan SpaceX telah meluncurkan dua astronotnya ke Stasiun Luar Angkasa Internasional (ISS) pada 31 Mei 2020 waktu Amerika. Dua astronot bernama Bob Behnken dan Doug Harley itu menggunakan roket Falcon 9 milik perusahaan SpaceX.

Hal lain yang mencuri perhatian publik dari peristiwa bersejarah itu adalah spacesuit atau baju luar angkasa yang dikenakan para astronotnya. Penampilan mereka layaknya karakter yang ada di film fiksi ilmiah.

Sosok berjasa di balik terciptanya kostum mereka adalah Jose Fernandez. Dilansir dari The Mazatlan Post, Selasa (2/6/2020), Jose Fernandez memang sudah sering terlibat dalam pembuatan kostum dalam film top Hollywood berbagai genre.

Pria asal Meksiko ini telah memulai kariernya sebagai desainer kostum pada 1989 dengan membuat kostum makhluk aneh yang ada di film Gremlins.

Kemudian pada tahun 90-an, ia dikenal sebagai pembuat kostum bertema binatang, seperti Gozila, Men In Black, dan Alien III. Ia juga berkolaborasi dengan Colleen Atwood dan Tim Burton di Batman Returns, Planet of the Apes, dan Sleepy Hollow.

Dari sanalah, ia memperkuat hubungannya dengan film superhero. Jose membuat kostum spesial untuk karakter dari film X-Men United dan Fantastic Four, yang memberinya kredit resmi pertamanya sebagai desainer kostum.

Selain itu, Jose juga terlibat sebagai desainer kostum di film Ironman, Black Panther, hingga Batman. Tak hanya berkarya di dunia layar lebar, Jose juga pernah merancang kostum untuk kebutuhan musisi. Salah satunya adalah desain helm yang digunakan oleh duo elektronik musik Daft Punk saat presentasi di Grammy Awards 2014.