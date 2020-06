JAKARTA - Aktris Chelsea Islan turut memberikan dukungannya untuk Dwi Sasono. Lawan mainnya dalam sitkom Tetangga Masa Gitu tersebut harus berurusan dengan hukum akibat kasus penyalahgunaan narkotika, pada 26 Mei silam.

Lewat Insta Story, Chelsea membagikan fotonya bersama Dwi Sasono, Sophia Latjuba, dan Deva Mahenra. "Stay strong Mas Dwi Sasono. Sending our love and prayers to you. (Tetap kuat Mas Dwi Sasono. Kami mengirim cinta dan doa untukmu)," katanya.

Di hari yang sama, Sophia Latjuba juga mengungkapkan kesedihannya atas permasalahan yang tengah dihadapi suami Widi Mulia tersebut. Dalam unggahan Instagram, dia menyebut, Dwi Sasono sebagai pria manis, peduli, rendah hati, dan bertanggung jawab.

Pada akhir penjelasan unggahannya, Sophia meminta warganet untuk turut mendoakan aktor 40 tahun tersebut. Dia berharap, agar sahabatnya itu bisa berkumpul kembali dengan istri dan anak-anaknya dalam waktu dekat.

Dwi Sasono diamankan pihak kepolisian di kediaman pribadinya di kawasan Pondok Labu, Jakarta Selatan, pada 26 Mei 2020. Dari rumah itu, polisi mengamankan barang bukti berupa 16 gram narkotika jenis ganja. Akibat perbuatannya mengonsumsi obat-obatan terlarang, Dwi Sasono dijerat Pasal 114 subsider 111 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman 5 tahun penjara.