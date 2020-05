SEOUL - Institut Riset Bisnis Korea kembali merilis peringkat reputasi brand produk di kalangan para aktor Korea Selatan. Peringkat dihasilkan dengan memperhitungkan data partisipasi konsumen, peliputan media, interaksi, hingga kesadaran publik.

Mengutip Soompi pada Minggu (31/5/2020), dari 50 aktor populer yang diteliti sepanjang 30 April hingga 30 Mei 2020, tiga peringkat teratas diisi oleh aktor The World of the Married. Bulan ini, aktris Kim Hee Ae menempati puncak peringkat diikuti Han So Hee dan Park Hae Joon.

Institut Riset Bisnis Korea mencatat, Kim Hee Ae mengumpulkan indeks reputasi brand sebesar 8.535.260. Angka itu beda tipis dengan indeks reputasi brand milik Han So Hee sebesar 8.346.968. Sementara Park Hae Joon mengoleksi indeks reputasi brand sebesar 5.658.462.

Adapun kata kunci pencarian nama Kim Hee Ae di Internet meliputi ‘The World of the Married’, ‘rating’, dan ‘Park Hae Joon’. Sementara kata kunci pencarian tertinggi untuk sang aktris meliputi ‘tumpah’, ‘hubungan’, dan ‘simpati’.

Sementara analisis positif dan negatif Kim Hee Ae mencapai 83,9 reaksi positif. JTBC merampungkan penayangan The World of the Married pada 16 Mei 2020. Nielsen Korea mencatat, episode pamungkas drama itu meraih rating sebesar 28,37 persen. Angka itu tak hanya memecahkan rekor The World of the Married sebelumnya yang mencapai 24,44 persen, namun juga tercatat sebagai drama Korea dengan rating tertinggi di platform TV kabel. Dua peringkat di bawahnya diisi oleh SKY Castle (JTBC) dan Crash Landing on You (tvN).