SEOUL - Aktris Kim Yu Jin alias UEE akan membuka kehidupan kesehariannya di depan kamera dalam program I Live Alone. Aktris 32 tahun itu diketahui menyelesaikan syuting program itu pada 29 Mei 2020.

Dalam penampilannya nanti, UEE akan memperlihatkan kediaman pribadinya kepada penonton untuk pertama kalinya. Sejak memutuskan untuk hidup terpisah dari keluarganya, penggemar sang idol penasaran seperti apa kehidupan keseharian aktris My Only One tersebut.

Di luar penampilannya di I Live Alone, UEE tengah mempersiapkan diri untuk membintangi drama/film baru MBC, berjudul SF8. Proyek yang menyatukan drama dan film tersebut berkisah tentang pria dan wanita yang bertemu lewat sebuah game virtual reality.

Mereka kemudian bertemu di kehidupan nyata dan menjalin asmara sebenarnya. Dalam drama/film SF8, UEE akan beradu akting dengan sederet aktor populer, seperti Choi Siwon, Hani EXID, Kim Bo Ra, Moon So Ri, hingga Lee Dong Hwi. Sementara itu, penampilan UEE dalam I Live Alone dijadwalkan tayang pada awal Juni mendatang.*