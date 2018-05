SEOUL – Berada di usia matang, membuat penyanyi dan aktris UEE mulai memikirkan tentang pernikahan. Hal itu diungkapkannya saat wawancara bersama MBC, pada 26 Mei 2018.

"Sebelumnya, aku menganggap pekerjaan lebih penting dari hubungan asmara, bahkan menikah. Tapi untuk saat ini, aku ingin mencari pasangan hidup yang baik," ungkap pemilik nama asli Kim Yu Jin ini, seperti dilansir dari Soompi, Minggu (27/5/2018).

UEE mengungkapkan, keinginan untuk menikah mulai tumbuh saat dia bermain dalam drama My Husband Mr.Oh. Ia mengaku, memimpikan Oh Jak Doo (karakter dalam drama My Husband Mr. Oh) sebagai sosok suami ideal.

Baca juga: Akun Medsos Bodong Atas Nama UEE Bertebaran, Agensi Beri Klarifikasi

"Aku pikir pasangan yang baik seperti Oh Jak Doo memang ada. Saat Oh akan melakukan sesuatu, ia akan memberi tahu istrinya, Han Seung Joo (karakter yang diperankan UEE),” ujarnya.

Dia menambahkan, “Begitupun ketika Han sakit, Oh akan merawatnya. Aku banyak berempati dengan karakterku saat berakting dalam drama ini."

Meski mulai memikirkan pernikahan, namun bukan berarti UEE siap menikah dalam waktu dekat. Bintang High Society tersebut diketahui tak sedang menjalani hubungan serius dengan lawan jenis saat ini.

Kabar hubungan asmara terakhir UEE adalah dengan penyanyi Kangnam, yang pertama kali diungkap oleh Dispatch pada Juli 2017. Sayangnya, tak sampai sebulan sejak go public, Kangnam dan mantan personel girl band After School itu dikabarkan putus.

Kangnam mengakui, kesibukan keduanya menjadi penghalang bagi mereka untuk meneruskan hubungan tersebut. Kedekatan UEE dan Kangnam mulai terjalin saat keduanya membintangi reality show Law of the Jungle pada tahun lalu.

Selain dengan Kangnam, dia juga sempat menjalin hubungan dengan aktor About Time, Lee Sang Yoon, pada 2016. Mereka mulai dekat sejak bertemu pertama kali dalam ajang Mnet Asian Music Awards di Hong Kong, pada Desember 2015.

Baca juga: Soal Putus dari UEE, Kangnam: Kami Sibuk dengan Drama

Di luar urusan asmaranya, UEE mengaku, bersyukur karena pencinta drama Korea bisa menikmati proyek terakhirnya tersebut. "Saat syuting My Husband Mr. Oh aku merasa kurang sehat. Tetapi setelah syuting berakhir, aku merasa drama ini menjadi sumber penyembuhan untukku," ujarnya.

Drama yang diperankan UEE dengan aktor Kim Kang Woo tersebut berkisah tentang Han Seung Jo, seorang perempuan lajang yang bekerja sebagai sutradara di stasiun penyiaran. Dikenal sebagai sosok workaholic, Han tak pernah memikirkan pernikahan meski usianya sudah pertengahan 30-an.

Namun ketika dia melalui masa sulit, Oh Jak Du (Kim Kang Woo, seorang lelaki kampung datang menyelamatkannya. Untuk membantu proses penyembuhannya, Han dan Oh kemudian sepakat untuk menikah. Drama ini merampungkan masa tayangnya pada 19 Mei 2018 dengan rating mencapai 11,7 persen.

(SIS)