SEOUL - Mina Gugudan memutuskan untuk mundur dari kursinya sebagai host Show! Music Core setelah lebih dari 3 bulan. Mengutip Koreaboo, aktris Hotel Del Luna itu bergabung pertama kali dengan program MBC itu pada 24 Februari 2018.

Sepanjang penampilannya sebagai host program musik itu, Mina berhasil mencuri perhatian penonton lewat imej manis dan kecerdasannya. Tak hanya itu, dia dinilai memiliki chemistry yang sangat baik dengan rekan host lainnya, seperti Chani SF9, Hyunjin Stray Kids, Ong Seong Wu, hingga Mark NCT.

Kerja kerasnya sebagai host Show! Music Core juga diganjar dengan penghargaan Rookie of the Year dalam kategori Music and Talk dari MBC Broadcasting Entertainment Awards paa 2018.

Mina akan menyapa para penggemar Show! Music Core untuk terakhir kalinya pada Sabtu (30/5/2020). Dia bahkan sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tim Music Core, penggemar, dan penonton yang menyambut baik program tersebut.

"Terima kasih sudah menyambutku dengan sangat hangat. Aku sangat bahagia bisa bekerja dengan Music Core dan mendapatkan cinta penonton. Aku akan kembali berkarier dengan sisi yang lebih baik dariku. Terima kasih banyak," ujarnya. Lewat Insta Story, Mina Gugudan juga mengungkapkan rasa cintanya pada acara yang turut membesarkan namanya itu. "Acara di mana aku mengukir banyak kenangan selama lebih dari 2 tahun 4 bulan! Music Core," ungkapnya.