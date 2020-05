SEOUL - Para aktor Hospital Playlist yang tergabung dalam band Mido dan Falasol sukses mendominasi berbagai chart musik realtime utama di Korea Selatan, lewat lagu Me to You, You to Me.

Genie, Bugs, dan Soribada adalah tiga chart realtime yang berhasil ditaklukkan soundtrack ke-12 drama Hospital Playlist itu. Sementara di Melon, lagu yang dirilis pada 29 Mei 2020 itu menempati peringkat ketujuh.

Selain Me to You, You to Me, beberapa soundtrack Hospital Playlist lainnya masih menghiasi deretan chart musik realtime tersebut. Lagu I Knew I Love yang dinyanyikan Jeon Mi Do misalnya, masih bertahan di puncak chart real time Melon.

Sementara lagu Aloha yang dinyanyikan Jo Jung Suk berada di peringkat ketiga chart real time Melon, diikuti lagu Introduce Me to a Good Person dari Joy Red Velvet yang berada di posisi ke-9. Lagu Confession is Not Flashy yang dinyanyikan Kyuhyun Super Junior masih membuntuti di belakangnya.

Lagu Me to You, You to Me menceritakan tentang persahabatan lima karakter utama dalam Hospital Playlist yang telah bertahan selama lebih dari 2 dekade. Lagu tersebut merupakan tembang daur ulang milik band folk Jatanpung yang diluncurkan pada 2001.

Tak hanya melambungkan deretan lagu soundtrack di berbagai situs musik, musim pertama Hospital Playlist juga mencetak rekor di penayangan terakhirnya pada 28 Mei silam. Drama yang diperankan Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung, dan Jeon Mi Do itu meraih rating 14,1 persen. Angka itu, menurut Nielsen Korea, naik 1,01 persen dibandingkan episode 11 yang mendulang rating 13,12 persen. Musim kedua Hospital Playlist dijadwalkan menyapa para penggemarnya pada tahun depan.*