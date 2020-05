SEOUL - JYP Entertainment kembali dibuat geram oleh ulah sasaeng band asuhan mereka, DAY6. Pada Kamis, 28 Mei 2020, JYP kembali memberikan peringatan kepada sasaeng yang terus membuntuti Jae cs.

"Meskipun kami telah memberikan peringatan soal aturan terkait keamanan dan privasi artis kami, artis kami terus mendapat stres karena tindakan berlebih (sasaeng) seperti mengikuti mereka ke jadwal pribadi dan mencoba masuk ke lokasi (acara) atau menunggu di luar gedung," ungkap JYP dalam web resminya, seperti dilansir Soompi.

Baca Juga:

- Terganjal Masalah Kesehatan, DAY6 Hentikan Sementara Aktivitas Grup

- Alasan Zaskia Adya Mecca Sempat Ingin Menggugurkan Kandungan

Agensi bentukan Park Jin Young ini pun memberikan peringatan tegas kepada para sasaeng DAY6. JYP Entertainment tak segan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum jika sasaeng-sasaeng tersebut tetap mengikuti DAY6.

"Tindakan seperti stalking dari jauh, membuntuti ke berbagai tempat atau menunggu mereka sembari bersembunyi termasuk dalam pelanggaran hak dan bisa dihukum sesuai hukum yang berlaku," tutur JYP Entertainment.

"Kami saat ini sedang mengumpulkan bukti pelanggaran hak terhadap artis kami (termasuk rekaman CCTV dari gedung kami). Di masa depan, jika orang yang sama mengganggu keamanan dan privasi artis kami, kami peringatkan bahwa kami mungkin akan membawa ini ke jalur hukum," lanjut JYP Entertainment.

Dalam penutup pernyataannya, JYP Entertainment meminta pengertian fans untuk memberikan ruang bagi DAY6 beristirahat di masa ini.

"Kami sangat meminta kalian membiarkan DAY6 menikmati waktu istirahat mereka dan menjalani aktivitas sehari-hari, sehingga bisa kembali dengan keadaan lebih baik dari sebelumnya," pinta agensi.

DAY6 saat ini tengah istirahat dari berbagai kegiatan grup mereka karena masalah kesehatan mental beberapa mental. Alhasil, band berisi 5 member itu tak bisa melakukan promosi untuk album terbaru mereka, The Book of Us: The Demon.