SEOUL - Mantan personel Wanna One, Kim Jae Hwan dan mantan member Monday Kiz, Im Hanbyul akan berkolaborasi untuk mengisi soundtrack terbaru drama SBS, The King: Eternal Monarch.

Lagu berjudul You Are My Beginning and End itu akan menjadi soundtrack original ke-13 drama karya penulis skenario Kim Eun Sook tersebut. Lirik yang ditulis oleh Hanbyul itu akan bertutur tentang pergumulan Lee Gon (Lee Min Ho).

Choo Dae Kwan alias DK Choo, music director MonoTree juga akan terlibat dalam produksi lagu tersebut. Dia sempat memproduseri sederet penyanyi besar Korea, seperti EXO, Red Velvet, dan Taemin.

“Kim Jae Hwan akan meminjamkan suara manisnya dalam lagu You Are My Beginning and End. Begitu pula dengan Im Hanbyul. Mereka akan bernyanyi dengan harmonis dalam lagu ini,” ujar MonoTree seperti dikutip dari Koreaboo, pada Jumat (29/5/2020).

Hanbyul memang bukan nama baru dalam proyek soundtrack drama. Dia pernah menggarap sederet lagu tema untuk beberapa drama populer. Sebut saja When the Camellia Blooms dan The Secret Life of My Secretary.

Sementara Kim Jae Hwan pernah mengisi soundtrack drama Crash Landing on You, lewat lagu On One Day. “Perpaduan apik suara dua penyanyi tersebut akan mendatangkan emosi yang menggambarkan klimaks dalam The King: Eternal Monarch,” ungkap produser SBS. Dengan empat episode tersisa, SBS akan merampungkan penayangan The King: Eternal Monarch pada 6 Juni mendatang.* Baca juga: Sukses di Korea, Hollywood akan Garap Ulang Gonjiam: Haunted Asylum