JAKARTA - Pasangan selebriti Zaskia Adya Mecca dan Hanung Bramantyo tengah berbahagia. Pasalnya, di tengah pandemi ini mereka tetap diberikan anugerah dengan kehadiran calon anak.

Zaskia Adya Mecca lewat akun Instagram miliknya membenarkan prakiraan netizen jika sedang hamil anak kelima. Bahagia dan ungkapan rasa syukur pun dipanjatkan oleh Zaskia.

"Oke bener, isinya bayi yang dikasih makan ketupat juga lontong sayur dan sambe goreng ati juga opor 🤣🤣. Kira-kira ada yang bisa nebak gak yaa sekarang hamil ku udah masuk minggu ke berapa?! Makasih buat support dan semua doa baikny di kehamilan ke 5 ku ini.. 🙇🏻‍♀️🙇🏻‍♀️ Allah yang bales yaaa doa-doanya," tulis Zaskia Adya Mecca.

Di kehamilan kelima, Zaskia Adya Mecca berharap anaknya menjadi pribadi yang saleh dan taat atas perintah agama. Dalam unggahan tersebut, Zaskia menutip hadist Nabi Muhammad SAW soal banyaknya keturunan.

"Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas bersabda, “Nikahilah wanita yang pengasih dan punya banyak keturunan karena aku sangat berbangga karena sebab kalian dengan banyaknya pengikutku.” (HR. Abu Daud, no. 2050; An-Nasa’i, no. 3229 Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini hasan)⁣. Bismillah semoga bisa mempunyai anak-anak soleh dan Solehah termasuk umat yanb bisa membanggakan Rasulullah SAW kelak 😢😢 Aamiinn," jelasnya.

Seperti diketahui, Zaskia Adya Mecca menikah dengan Hanung Bramantyo pada 14 September 2009. Setahun kemudian, tepatnya pada 17 Oktober 2010, Zaskia melahirkan anak pertama Kana Sybilla Bramantyo (Sybil). Kemudian diikuti anak kedua Kala Madali Bramantyo pada 2 Agustus 2013. Kemudian anak ketiga, Bhai Kaba Bramantyo yang lahir pada 27 Februari 2016 dan anak keempat yang lahir pada 2018 bernama Bhre Kata Bramantyo. Hanung Bramantyo dengan pernikahan sebelumnya bersama Yanesthi Hardini mempunyai anak bernama Barmastya Bhumi Brawijaya.