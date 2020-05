JAKARTA - Zaskia Adya Mecca memamerkan perut buncit di akun Instagram miliknya. Dalam foto yang diunggah, perut buncit diakui Zaskia Adya Mecca itu imbas dari perayaan Idul Fitri.

Menurut istri Hanung Bramantyo tersebut, makanan khas Lebaran membuat tubuhnya membuncit. Mulai dari ketupat hingga sambel goreng ati disantap olehnya.

"Bii, ko lebaran hari ke 3 perutnya langsung sebesar ini sih?! Puas banget yah makan lontong sayur-ketupat-daging balado-opor sama sambel goreng ati yaa?!” πŸ˜‚πŸ˜‚πŸ˜‚ ada yang langsung sedrastis ini juga kah 3 hari lebaran?!?," tulis Zaskia Adya Mecca.

Namun rupanya, unggahan ini membuat Zaskia Adya Mecca panen ucapan selamat. Banyak teman dan kerabat menyebut jika Zaskia tengah hamil anak kelima dari Hanung Bramantyo.⁣

"Bia, beneran yah ??? Ah Im so happy for you ! Terutama super kagummmmm karena (banyak kagumnya , tapiiii salah satunya ahhhhhhhhh gw sirik kek anak gadis gitu!!!! 🀣🀣🀣🀣🀣🀣 Selamat sehat selamat ya !!! 😘😘😘," komentar Meisya Siregar.

"Akhirnyaaaaaa😍😍😍😍🀣," tulis Laudya Cynthia Bella.

