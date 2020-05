SEOUL - Lee Hyun Woo dan Kim Soo Hyun memamerkan persahabatan mereka. Kim Soo Hyun memberikan dukungan kepada sang sahabat yang tengah syuting film Dream.

Dukungan Kim Soo Hyun diperlihatkan dalam bentuk makanan. Bintang Psycho But It's Okay itu mengirimkan truk kopi ke lokasi syuting Lee Hyun Woo.

Hal ini terlihat dari unggahan Instagram Lee Hyun Woo. Aktor kelahiran 1993 tersebut mengunggah beberapa foto dirinya dan truk kopi kiriman Kim Soo Hyun.

"Meskipun melodrama adalah jiwanya, tapi mencoba World Cup juga oke. Aku harap syuting Dream bisa selesai dengan aman," demikian pesan yang tertulis di banner kopi kiriman Kim So Hyun, seperti dilansir Soompi, Rabu (27/5/2020).

Dalam caption unggahannya, Lee Hyun Woo menulis, "Ketua grup! Bukan, sersan Kim Soo Hyun. Oh bukan, Soo Hyun hyung, terima kasih. Wow... kau sangat tampan."

Lee Hyun Woo dan Kim Soo Hyun pernah terlibat dalam proyek yang sama pada 2013. Keduanya sama-sama bermain di film populer, Secretly, Greatly.

Saat ini, Kim Soo Hyun dan Lee Hyun Woo sama-sama disibukkan dengan proyek comeback masing-masing. Lee Hyun Woo syuting film Dream bersama IU dan Pak Seo Joon. Sementara Kim Soo Hyun bermain di drama Psycho But It's Okay.

