JAKARTA - Aura Kasih kesal diberondong pertanyaan netizen karena menjalani lebaran tanpa sang suami, Eryck Amaral. Tak sedikit yang berpikiran bahwa rumah tangga mereka diujung tanduk karena hal ini.

"Banyak yang nanya, lebaran sendirian aja sama Bella! Mana suaminya? Cerai? Terus negative thinking aja saat suasana lebaran!" tulis Aura dikutip dari Insta Story-nya, Selasa (26/5/2020).

Aura kemudian menuturkan bahwa sang suami kini berada di Bangkok, Thailand dan terjebak karena adanya pandemi corona. Sementara dirinya juga tak bisa mudik ke kampung halaman karena aturan PSBB di Tanah Air.

"Kebayang enggak saat pandemik seperti ini. Eryck enggak bisa pulang dari Bangkok dan saya enggak bisa mudik (karena anjuran pemerintah)" ungkap pelantun Mari Bercinta itu.

Usai menjelaskan alasannya menjalani lebaran hanya bersama sang putri, Aura pun meminta netizen berhenti menanyakan lagi. Apalagi sampai dihubungkan dengan keretakan rumah tangganya dengan Eryck.

"So stop asking me about that! And please (Jadi berhenti menanyakan itu! Dan tolong) media online juga enggak usah ikut-ikutan gosip enggak jelas. Please (tolong), lebih baik doa daripada gibah," tutup Aura.

