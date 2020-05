JAKARTA - Aura Kasih menjadi salah satu orang yang bersedih ketika ditinggal pergi oleh Glenn Fredly. Bagi Aura Kasih, Glenn adalah layaknya seorang saudara dan teman baik.

Saking dekatnya, Aura Kasih pernah mencurahkan isi hati ketika mengalami permasalahan dengan suami. Ia sering mendengarkan petuah dan wejangan dari Glenn.

Baca Juga:

Jelang Lebaran, Ini yang Dirindukan Tompi dari Glenn Fredly

30 Hari Ditinggal Glenn Fredly, Mutia Ayu: Saya Ikhlas

"He like my brother, my best friend, jadi kita suka bahas tentang musik atau tentang apa pun. Jadi kadang-kadang gue curhat, 'gue sama laki gue begini nih', terus dia suka kasih wejangan. Dia kan jauh lebih dewasa dari gue kan, jadi banyak kasih masukan," ucap Aura Kasih dalam channel Youtube Melaney Ricardo.

Aura Kasih adalah tipe orang yang selalu menjaga hubungan baik dengan mantan kekasih. Ia menolak anggapan tak bisa move on yang disematkan netizen kepadanya.

"Kita masih jalan sebagai sahabat, silaturahmi kita harus baik dengan siapapun. Gw tuh tipe yang kaya gitu," jelas Aura Kasih.

(aln)