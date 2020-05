SEOUL - Aktor Kim Young Kwang tampaknya tengah mempertimbangkan untuk comeback ke layar kaca dalam waktu dekat. Dia dikabarkan tengah dibidik KBS untuk membintangi drama Hello? It’s Me!.

Terkait kabar tersebut, WIDE-S Company selaku agensi Kim Young Kwang akhirnya buka suara. “Dia saat ini masih mempertimbangkan tawaran untuk tampil dalam drama itu,” kata agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Senin (25/5/2020).

Dalam drama bergenre fantasi komedi romantis itu, Kim Young Kwang akan berperan sebagai putra keluarga kaya. Sayang, tak ada detail terkait karakter yang akan dilakoninya dan plot drama Hello? It’s Me!.

Apabila Kim Young Kwang menerima tawaran tersebut, maka ini akan menjadi proyek akting layar kaca terbarunya setelah The Secret Life of My Secretary pada Juni 2020. Sementara itu, KBS 2TV akan mulai menayangkan Hello? It’s Me! pada semester II-2020.*

