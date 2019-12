SEOUL - Kim Young Kwang dan Lee Sun Bin baru saja menyelesaikan syuting film terbaru mereka, Mission Possible. Film mata-mata bergenre laga berbalut komedi tersebut siap tayang pada 2020.

Proses syuting Mission Possible menghabiskan waktu 3 bulan dan berakhir pada 4 Desember silam. Kim Young Kwang mengaku senang bisa terlibat dalam proyek tersebut.

“Aku bersyukur, kami bisa melewati proses syuting dengan aman. Ini akan menjadi film yang menyenangkan bagi semua orang. Semoga kalian menantikan film ini,” ujar aktor 32 tahun tersebut seperti dikutip dari Soompi, Selasa (17/12/2019).

Jika Kim Young Kwang merasa bersemangat, perasaan berbeda justru dirasakan Lee Sun Bin. Kekasih Lee Kwang Soo tersebut mengaku sedih karena harus berpisah dengan kru film yang bersamanya selama 3 bulan.

Baca juga: Kontrak Berakhir, Kim Ji Won Tinggalkan King Kong by Starship

“Tim ini akan selalu ada di hatiku. Semua orang bekerja sangat keras dan aku berterima kasih karena kalian telah menjagaku dengan sangat baik,” ungkap Lee Sun Bin.

Melanjutkan dua bintang utamanya, Kim Hyung Joo sang sutradara memberikan pujian kepada semua pihak yang terlibat dalam penggarapan film tersebut. “Terima kasih kepada seluruh tim karena telah bekerja sangat keras,” tuturnya.

Sutradara yang juga pernah menggarap The Sheriff In Town tersebut berjanji akan menyelesaikan produksi film itu dengan baik. Harapannya, penonton bisa menikmati film itu dengan puas.

Film Mission Possible berkisah tentang Woo Su Han (Kim Young Kwang), pendiri agen mata-mata swasta. Sementara Yoo Da Hee (Lee Sun Bin) merupakan utusan Kementerian Keamanan Tiongkok yang ditugasi ke Korea Selatan.

Dia bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus penyelundupan senjata skala besar yang terjadi di antara dua negara tersebut. Kesalahpahaman terjadi ketika Yoo Da Hee mengira bisnis yang dijalankan Woo Su Han merupakan Badan Intelijen Nasional Korea Selatan.

Film Mission Possible merupakan proyek comeback terbaru Kim Young Kwang setelah membintangi On Your Wedding Day pada 2018. Sementara Lee Sun Bin, beradu akting dengan Hyun Bin dalam film Rampant.*

Baca juga: Gara-Gara Duo Racun, Jenita Janet Pernah Ditalak Suami