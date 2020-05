SEOUL - PSY mengenang pertemuan perdananya dengan Lee Seung Gi lewat sebuah foto lawas di Instagram. Menariknya, foto itu diambil tahun 2003 sebelum aktor Vagabond itu memulai debutnya di dunia hiburan.

Dalam foto tersebut, Lee Seung Gi yang mengenakan blazer putih duduk berdampingan dengan PSY di studio rekaman. Bersama unggahan itu, pendiri agency P NATION tersebut menuliskan, “Aku dan Lee Seung Gi.”

Foto itu merupakan momen di mana Lee Seung Gi merekam lagu Because You’re My Girl yang menjadi single debut sang aktor. PSY diketahui memproduseri sekaligus mengaransemen dan menulis lirik tiga lagu dalam album debut aktor 33 tahun itu pada 2004.

Selain Because You’re My Girl, PSY juga menggarap dua lagu lainnya untuk Lee Seung Gi, yaitu Delete dan So Young. Unggahan tersebut kemudian dikomentari oleh penyanyi dan pencipta lagu Lee Juck.

"Ada juga lagu masterpiece lainnya berjudul Nobody dalam album tersebut," kata Lee Juck yang kemudian ditanggapi PSY dengan, "Oh, oh, kau benar hyung!!! Wow." Sekitar 12 tahun setelah Lee Seung Gi memulai debutnya, PSY diketahui kembali memproduseri single terakhir aktor Hwayugi tersebut. Lagu berjudul Meet Someone Like Me itu dirilis sang aktor pada 2016, sebelum menjalani wajib militer.*