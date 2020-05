SEOUL - Park Yoochun akan menggelar temu penggemar secara virtual pada 4 Juni mendatang. Hal itu diumumkannya lewat situs fan club resmi miliknya, pada 22 Mei silam.

Acara temu penggemar bertajuk 'Selamat Ulang Tahun Yu Chun bersama Blue Cielo' itu hanya bisa dinikmati penggemar yang telah membayar keanggotaan fan club tersebut.

Acara tersebut diumumkan aktor Missing You tersebut setelah tampil dalam program Heard It Through the Grapevine pada 11 Mei 2020. Kala itu, dia meminta maaf pada publik Korea atas berbagai skandal yang dilakukannya.

Tak hanya itu, Park Yoochun juga menegaskan keinginannya untuk kembali ke dunia hiburan lewat acara tersebut. Dia sempat mengumumkan pengunduran dirinya akibat kasus narkoba pada 2019.

Dalam persidangan, dia diputus bersalah karena mengonsumsi Philopon dan dijatuhi hukuman percobaan. Pada 10 Maret 2020, aktor 33 tahun itu resmi membuka akun media sosial miliknya. Tak hanya itu, dia juga membuka situs fan club baru, merilis photo book, dan merencanakan berbagai kegiatan yang melibatkan penggemarnya.*