SEOUL - Drama The King: Eternal Monarch kembali harus mengalami penurunan rating penonton yang cukup besar pada penayangan 22 Mei 2020. Mengutip data Nielsen Korea, drama itu hanya membukukan rating sebesar 5,2 dan 6,6 persen.

Angka tersebut menjadi rating terendah The King: Eternal Monarch sejak memulai debutnya di SBS pada 17 April 2020. Pekan lalu, drama garapan penulis skenario Kim Eun Sook itu mencatatkan rating sebesar 6,4 dan 7,8 persen.

Kala itu, drama yang diperankan Lee Min Ho dan Kim Go Eun itu harus mendapatkan tekanan dari drama The World of the Married yang mengakhiri masa tayangnya dengan rating 28,37 persen.

Pada episode terbarunya, Lee Gon (Lee Min Ho) dikisahkan akan kembali bertemu dengan Jung Tae Eul (Kim Go Eun) di Kerajaan Korea. Meski harus mengalami insiden tak menyenangkan, Tae Eul mendapatkan perlakuan istimewa dari sang raja.

Baca juga: Lee Jung Jae Kirim Coffee Truck untuk Lee Min Ho

Lee Gon diketahui memasak dan menyajikan sendiri makanan khusus untuk Jung Tae Eul yang sedang terluka. Di lain pihak, Lee Rim akhirnya mengetahui keberadaan Luna di Kerajaan Korea dan menculiknya. Misteri di balik aksi Lee Rim menculik Luna dan apa yang akan terjadi dengan keduanya hanya bisa ditemui di episode 11 dan 12 The King: Eternal Monarch yang tayang pada 22 dan 23 Mei 2020.* Baca juga: Ditegur Badai soal Pelesetan Lagu, Indira Kalistha Minta Maaf