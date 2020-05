SEOUL - Nama aktris Jang Nara mendadak menjadi headline sejumlah media dan buah bibir di berbagai forum daring pada 22 Mei 2020. Alasannya, bukan karena dia kembali terjerat skandal asmara.

Kali ini namanya menjadi perhatian publik, karena donasi sebesar USD10 juta atau setara Rp148 miliar yang diberikannya. Namun tak diketahui kemana saja donasi itu akan mengalir karena dia menyerahkannya secara tertutup.

Tak hanya dana tersebut, Allkpop melaporkan, sang aktris juga mendonasikan semua penghasilannya dari iklan. Tak seperti kebanyakan artis, Jang Nara memang tak pernah gembar-gembor tentang sumbangan yang diberikannya selama ini.

Untuk hal ini, aktris Oh My Baby itu memiliki alasan khusus. “Itu bukan uangku. Semua itu kudapatkan berkat para penggemarku,” kata Jang Nara dalam sebuah wawancara beberapa tahun silam.

Rawon Culture selaku agensi sang aktris mengatakan bahwa Jang Nara berdonasi bukan karena dia memiliki banyak uang. Hal itu dilakukannya karena mengikuti motto keluarganya, ‘Berikan bunga mawar kepada orang-orang yang meninggalkan aroma mawar di tanganmu.’

Sementara itu, Jang Nara membintangi drama baru tvN, Oh My Baby. Dalam drama itu, dia beradu akting dengan aktor Go Jun, Park Byung Eun, dan Jung Goon Joo. Proyek itu disutradarai oleh Nam Ki Hoon dan skenarionya digarap No Sun Jae.*

