SEOUL - I.M MONSTA X mengungkapkan sukacitanya saat mengetahui penyanyi dan pencipta lagu asal Amerika Serikat, Trevor Daniel ingin berkolaborasi dengannya. Hal itu, diungkapkannya lewat akun Twitter resmi MONSTA X pada 23 Mei 2020.

Sang idol tampak membalas kicauan Daniel yang menuliskan, “Changkyun (nama asli I.M) keren. Aku ingin berkolaborasi dengannya.” Terkait pinangan pelantun Falling tersebut, I.M membalas dengan, “Bagaimana kau bisa tahu nama asliku?”

Dalam beberapa wawancara dan siaran V Live, I.M sempat menyebutkan nama Trevor Daniel. Dalam satu kesempatan, dia mengaku, sangat menikmati musik penyanyi 25 tahun tersebut karena mereka memiliki selera yang sama.

Dalam kesempatan lain, I.M menjadikan OMG sebagai lagu terbaik yang pernah dihasilkan Trevor Daniel. “Kalau ada kesempatan, aku ingin sekali menggarap musik bersamanya,” ungkap I.M.

Pada 8 Mei silam, I.M berduet dengan penyanyi Amerika Serikat, ELHAE dalam lagu berjudul Need to Know. Ini merupakan penampilan balasan dari I.M setelah ELHAE mengisi lagu Horizon yang dirilisnya pada 18 April 2019.

Sementara itu, I.M akan comeback bersama MONSTA X dengan merilis album baru mereka bertajuk ‘FANTASIA X’ pada 26 Mei mendatang.*

