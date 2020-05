SEOUL - I.M MONSTA X akan kembali berkolaborasi dengan penyanyi alternative R&B asal Amerika Serikat, ELHAE. Kabar tersebut sebenarnya diumumkan I.M lewat akun Instagram resmi MONSTA X pada 26 April silam.

Kala itu, dia menuliskan, "Aku akan tampil dalam lagu ELHAE berjudul Need to Know. Lagu itu rencananya akan dirilis pada 8 Mei 2020. Semoga kalian menyukainya. 💜@ELHAE."

Hari ini (6/5/2020), Starship Entertainment selaku agensi I.M mengonfirmasi pernyataan artisnya tersebut. Dalam keterangannya, agensi itu mengungkapkan artisnya itu akan berduet dengan ELHAE dalam lagu Need to Know.

"Seperti telah disebutkan sebelumnya, lagu itu akan dirilis pada 8 Mei 2020 waktu setempat," ujar Starship Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Selasa (5/5/2020).

Baca juga: Cedera Punggung, Shownu Monsta X Jalani Fisioterapi

I.M dan ELHAE sebelumnya pernah berkolaborasi dalam Horizon, salah satu track dalam mixtape I.M. Dari kolaborasi itu, kini fans menantikan kejutan apa yang akan dihadirkan kedua penyanyi ini dalam proyek duet keduanya.

Sementara itu, MONSTA X terpaksa menunda perilisan mini album terbaru mereka, 'FANTASIA X' akibat cedera punggung yang dialami Shownu. Album yang awalnya dijadwalkan rilis pada 11 Mei itu akan dirilis pada 26 Mei 2020.*

Baca juga: Duka Penabuh Gendang: Saya Bersaksi Didi Kempot Orang Baik

(SIS)