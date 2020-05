SEOUL - TWICE dijadwalkan merilis mini album kesembilan mereka pada 1 Juni mendatang. Foto teaser album bertajuk ‘More and More’ itu mengusung konsep elegan.

Foto teaser mini album itu dirilis JYP Entertainment setelah memperkenalkan penampakan masing-masing member TWICE tersebut. Sesuai rencana, mini album tersebut akan dirilis pada 1 Juni 2020, pukul 18.00 KST (16.00 WIB).

Sebelum ‘More and More’, mini album ‘Feel Special’ yang dirilis pada September 2019 diketahui sebagai album terakhir TWICE. Sejak debut pada 2015, Sana cs melambungkan nama TWICE sebagai girlband dengan deretan tembang manis.

Grup tersebut terkenal lewat lagu populer, seperti TT, LIKEY, What is Love, Like OOH-AHH, Cheer Up, Heart Shaker, hingga Feel Special. Popularitas TWICE bahkan membuat mereka mengembangkan sayap ke pasar Jepang dengan merilis ‘#Twice’ pada 28 Juni 2017.*

Baca juga:

Sana Ungkap Kekecewaan TWICE Batal Konser karena Corona

Roy Kim akan Rilis Lagu Baru sebelum Wamil

(SIS)