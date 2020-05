SEOUL - Roy Kim dijadwalkan merilis lagu baru sebelum menjalankan wajib militer pada 15 Juni 2020. Lagu tersebut, menurut Stone Music Entertainment, akan dirilis pada 27 Mei mendatang.

Lagu yang belum diketahui judulnya tersebut akan menjadi lagu terbaru Roy kim dalam 2 tahun terakhir. Dia diketahui merilis lagu The Hardest Part pada September 2018.

Sejak debut dengan single Spring Spring Spring pada 2013, sang penyanyi diketahui telah menelurkan sederet lagu populer. Beberapa di antaranya adalah Home, Love Love Love, The Great Dipper, dan Only Then.

Roy Kim akan menjalani wamil dengan bergabung sebagai tentara di Angkatan Laut Korea Selatan. Dia akan memulai masa tugasnya di Pohang, Provinsi Gyeongsang Utara.

Dia akan menjalani wamil setelah sempat terlibat dalam kasus perekaman dan penyebaran konten asusila di media sosial. Namun pada April 2019, dia mengakui kesalahannya menyebar konten tersebut. Namun Roy Kim membantah sengaja merekam foto atau video tak senonoh itu. Pada Februari 2020, pengadilan setempat mengabulkan permintaan penangguhan dakwaan atas kasusnya.