JAKARTA - Mengisi libur Idul Fitri 1441 H, MNCTV akan menayangkan sejumlah film yang dirangkum dalam Blockbuster Spesial Liburan. Dalam rangka mendukung program #DiRumahAja, MNCTV menyajikan deretan film terbaik Indonesia mulai dari 24-31 Mei 2020.

Baca Juga:

- Jebolan KDI MNCTV, Gio Damo Bahas Bucin di Lagu Terbaru

- Lahiran saat Pandemi, Mona Ratuliu Diminta Beri Nama Anak dengan Unsur Covid-19

Berikut Okezone merangkum jadwal penayangan film setiap harinya:

Minggu, 24 Mei 2020

1. Sajadah Kabah (07.30 WIB)

Pagi hari Anda akan ditemani oleh film sang raja dangdut Rhoma Irama, Sajadah Kabah. Menceritakan Rhoma sebagai seorang musafir yang sedang mengunjungi masjid-masjid di Lombok dalam rangka silaturahmi dan syiar ukhuwah islamiyah.

Dalam misinya itu, Rhoma tak sengaja bertemu dengan seorang Janda, Sohiba yang memiliki putri, Saimah. Sementara, perempuan ini tengah terkena masalah karena rumahnya menjadi incaran Towi, seorang pengusaha untuk dijadikan tempat perjudian.

2. Dawai 2 Asmara (09.30 WIB)

Setelah Rhoma Irama, sang putra, Ridho Rhoma juga hadir lewat film Dawai 2 Asmara. Film ini mengisahkan Ridho, yang tengah kuliah di Australia, dipanggil pulang oleh ayahnya. Rhoma ingin Ridho melanjutkan perjuangannya memberi nuansa baru pada musik asli Indonesia, yaitu dangdut.

Di sisi lain kehidupannya, Ridho dihadapkan pada sebuah pilihan untuk kembali pada Thufa, cinta semasa SMP atau ia akan menyemai cinta baru pada Haura Sydney, mahasiswi Australia yang sedang meriset dangdut.

3. 99 Cahaya di Langit Eropa 1 (14.00 WIB)

Siang harinya, Acha Septriasa akan hadir di film 99 Cahaya di Langit Eropa 1. Film yang diangkat dari novel berjudul sama ini mengisahkan tentang Hanum yang menemani suaminya, Rangga berkuliah di Wina.

Pasangan suami istri ini pun menapaki jejak islam di Eropa, sesuatu yang belum pernah terlintas di benak keduanya bahwa Eropa menyimpan jejak peraban Islam masa lampau.

Senin, 25 Mei 2020

99 cahaya di Langit Eropa 2 (14.00 WIB)

Acha Septriasa akan kembali menemani Anda lewat film 99 Cahaya di Langit Eropa 2. Perjalanan Hanum mengetahui jejak sejarah islam pun berlanjut.

Selain mengungkap rahasia sejarah perkembangan Islam di belahan Eropa lainnya, khususnya Cordoba, Istanbul, dan Turki, bagian film ini menjawab beberapa hal yang merupakan pelengkap akhir cerita seperti persahabatan antara Khan dengan Stefan serta pertemuan kembali dengan Fatma Pasha di Turki.

Selasa, 26 Mei 2020

Bulan Terbelah Di Langit Amerika 1 (14.00 WIB)

Setelah mendapatkan sebuah kiriman email video seorang gadis berjudul “Do you know my Dad?” Hanum yang telah berhijab, dan bekerja di sebuah kantor berita di Wina, diberi tugas untuk menulis artikel provokatif oleh kepala redaksinya, berjudul “Apakah dunia lebih baik tanpa Islam?”.

Hanum tak kuasa menolak tugas wawancara keluarga korban tragedi 11 September di New York, Azima Hussein, seorang mualaf yang bekerja di sebuah museum, yang mengetahui banyak tentang Islam dan sejarahnya, dan anaknya, Sarah Hussein.