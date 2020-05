JAKARTA - Seorang anak tentu saja tidak ingin melihat kedua orangtuanya berpisah, hal tersebut juga dialami oleh putri dari Nafa Urbach dan Zack Lee, Mikhaela.

Rupanya, Mikhaela sudah menutup hati pada lelaki lain selain ayahnya Zack Lee untuk menjadi pendamping Nafa Urbach kelak.

Nafa Urbach bahkan mengungkapkan bila putrinya tersebut secara terang-terangan tidak bisa menerima bapak baru dalam hidupnya selain Zack Lee.

"Anak gue tidak akan bisa menerima bapak baru. Karena apa ya, Mikha itu kayak, 'For me my father is just daddy, my mom is just mommy, I dont want another daddy and mommy'," ungkap Nafa seperti dilansir channel Youtube Titi dan Tian.

Baca Juga: Tak Mau Menikah Lagi, Nafa Urbach: Aku Eggak Kesepian

Tak sekedar menutup hati, Mikhaela bahkan memiliki tekad untuk berusaha agar Nafa Urbach dan Zack Lee kembali dipersatukan dan rujuk kembali suatu saat nanti.

"Gini, Mikha pernah ngomong, 'Mommy listen to me, I never give up', terus dia ngomong ke bapaknya, 'Daddy listen to me, I never give up. You and mommy will be back together'. Gitu, kan gue jadi pekok," tutupnya.

Titi Kamal yang mendengar hal tersebut rupanya terenyuh dan mengamini apa ayng diinginkan oleh Mikhaela.

"Boleh nggak sih gue aminin?" ujar Titi Kamal.

"Boleh banget lah!" jawab Nafa.

(edh)