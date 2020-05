SEOUL - Cha Eun Woo meminta maaf kepada publik atas aksinya tak mematuhi ketentuan social distancing yang berlaku di Korea Selatan. Permintaan maaf berupa surat tulisan tangan itu diunggahnya ke Instagram, pada Selasa (19/5/2020).

Dalam surat tersebut, dia meminta maaf kepada semua pihak yang kecewa dengan tindakan cerobohnya. “(Aku melakukan itu di saat) petugas medis dan warga Korea masih berjuang keras untuk keluar dari pandemi Corona ini,” katanya seperti dikutip dari Koreaboo, Selasa (19/5/2020).

Cha Eun Woo menambahkan, “Aku menyesali kepergianku ke Itaewon, yang jelas-jelas tidak mengikuti ketentuan social distancing meski aku bergabung dalam Thanks to You Challenge.”

Bintang All the Butlers itu kemudian meminta maaf kepada para penggemarnya. “Aku meminta maaf jika mengecewakan publik dan penggemar yang selalu percaya dan mendukungku. Aku juga meminta maaf pada memberku, agensi, dan orang-orang di sekitarku,” ungkapnya.

Pada akhir keterangannya, Cha Eun Woo berjanji untuk menjadi manusia yang lebih baik dan hati-hati dalam bertindak. "Sekali lagi, aku meminta maaf jika telah membuat banyak orang khawatir." Pada 18 Mei 2020, Jaehyun NCT juga merilis surat permintaan maaf tulisan tangan lewat Instagram. Seperti Cha Eun Woo, Jaehyun juga menyesali perbuatan gegabahnya di tengah pandemi Corona. "Aku meminta maaf dengan tulus kepada setiap orang yang kecewa dengan tindakanku. Aku juga meminta maaf kepada penggemar yang telah percaya dan mendukungku selama ini," ujarnya. Jaehyun NCT, Cha Eun Woo, Jungkook BTS, dan Mingyu SEVENTEEN diketahui menyambangi restoran dan dua bar di kawasan Itaewon, Seoul, pada 25 April 2020. Kemudian pada awal Mei 2020, Korea Selatan mencatatkan kasus COVID-19 baru di kawasan tersebut.*