SEOUL - Im Seulong bersiap untuk merilis karya baru. Kali ini, dia akan meluncurkan kolaborasi manis dengan menggaet Kei Lovelyz. Kabar kolaborasi itu kemudian diumumkan oleh Jellyfish Entertainment, pada 19 Mei 2020.

“Im Seulong akan merilis lagu baru di mana dia akan berduet dengan Kei Lovelyz,” ungkap Jellyfish Entertainment selaku agensi sang idol seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (19/5/2020).

Seperti diketahui, Im Seulong memulai debutnya pada 2008 sebagai anggota boyband 2AM. Popularitas membuatnya mulai menjajali karier solo dengan menggandeng berbagai penyanyi.

Dia pernah merilis lagu berjudul Nagging bersama IU pada 2010. Kemudian pada 2016, dia menggandeng Joy Red Velvet dalam menggarap Always In My Heart dan Kisum untuk menyanyikan Finding Differences.

Proyek duet dengan Kei Lovelyz ini akan menjadi karya terbaru Im Seulong sebagai artis solo dalam 3 tahun terakhir. Penggemar penasaran bagaimana kedua penyanyi itu dalam menghasilkan lagu tersebut.*

