SEOUL - Drama The World of the Married kembali mencatatkan rekor baru. Episode 15 drama tersebut yang tayang pada 15 Mei silam, berhasil memecahkan rekor rating atas namanya.

Nielsen Korea seperti dikutip dari Soompi melaporkan bahwa drama itu membukukan rating 24,44 persen. Angka itu menjadi capaian tertinggi The World of the Married sejak memulai debutnya pada 27 Maret 2020.

Dengan begitu, capaian tersebut memecahkan rekor sebelumnya, 24,33 persen pada 2 Mei 2020. Episode 15 bisa dibilang momen pembalasan untuk Yeo Da Kyung (Han So Hee).

Dia harus berseteru dengan Lee Joon Young, sang anak tiri yang kemudian memilih kembali ke rumah ibunya, Ji Sun Woo (Kim Hee Ae). Tak sampai di situ, Da Kyung juga harus menghadapi kenyataan suaminya berselingkuh dengan sang mantan istri, Sun Woo.

Perseteruan antartokoh utama di dua episode pamungkas The World of the Married membuatnya digdaya memimpin peringkat rating di platform TV kabel. Pertanyaannya kemudian, akankah episode terakhir drama itu mampu membukukan rekor baru?

Beralih ke TV nasional, romansa dan ciuman manis Lee Min Ho dan Kim Go Eun ternyata tak mampu menarik hati penonton Korea. Pada 15 Mei 2020, rating The King: Eternal Monarch bahkan mencatatkan rating terendah selama penayangannya. Nielsen Korea mencatat dua bagian dalam The King: Eternal Monarch masing-masing meraih rating 5,8 dan 6,3 persen. Sejauh ini, rating tertinggi drama karya penulis skenario Kim Eun Seok itu hanya mencapai 11,6 persen di episode 2 penayangannya.