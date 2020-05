SEOUL - SM Entertainment buka suara soal pengumuman rencana pernikahan Lee Yeon Hee. Pada Jumat, 15 Mei 2020, bintang The Game: Towards Zero tersebut mengumumkan akan menikah pada 2 Juni besok.

Lewat pernyataan resminya, SM Entertainment membenarkan pengumuman tersebut. Agensi yang menaungi aktor muda Ki Dohun ini mengatakan Lee Yeon Hee akan menikahi kekasihnya yang bukan berasal dari kalangan selebriti.

"Lee Yeon Hee telah bertemu dengan seseorang yang spesial dan akan menikah," kata SM Entertainment seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (16/5/2020).

Baca Juga:

- Pandemi Corona, Lee Yeon Hee akan Gelar Pernikahan Sederhana

- Sesuai Wasiat, Jenazah Henky Solaiman akan Dikremasi

"Calon suaminya bukan dari kalangan selebriti dan lebih tua darinya. Pernikahan mereka akan digelar sederhana hanya dengan keluarga dan teman dekat pada 2 Juni," lanjut SM Entertainment.

Detail pernikahan Lee Yeon Hee dan calon suaminya tak akan diungkap oleh SM Entertainment. Hal ini untuk menghormati privasi kekasih Lee Yeon Hee yang non-artis.

"Untuk menghormati tunangannya dan kedua belah pihak keluarga, lokasi pasti dan tempat pernikahan, sekaligus dengan detail pernikahannya, tak akan diungkap ke publik. Kami meminta pengertian kalian," tutur agensi bentukan Lee Soo Man tersebut.

Terakhir, SM Entertainment mengatakan, "Lee Yeon Hee akan terus bekerja keras sebagai seorang aktris di masa depan. Kami meminta perayaan kalian karena Lee Yeon Hee akan memulai sebuah hidup baru."

(LID)