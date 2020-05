SEOUL - Aktris Lee Yeon Hee datang membawa kabar bahagia. Lawan main Hyun Bin dalam film A Millionaire's First Love itu, mengumumkan rencana pernikahannya yang akan digelar pada 2 Juni 2020.

Kabar baik itu dibagikan sang aktris lewat fan cafe resmi miliknya, pada 15 Mei 2020. Dia mengawali unggahannya dengan menyampaikan bahwa tak mudah baginya membagikan kabar baik di tengah kondisi pandemi Corona saat ini.

“Aku bertemu seseorang di mana aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamanya. Aku akan menikah. Kami akan menggelar pesta pernikahan sederhana yang hanya akan dihadiri keluarga dan sahabat,” katanya seperti dikutip dari Soompi, Sabtu (16/5/2020).

Pandemi Corona, menurutnya, menjadi alasan dia dan sang kekasih menggelar pernikahan tanpa melibatkan banyak orang. Dalam lanjutan unggahannya, Lee Yeon Hee berterima kasih kepada warganet yang selalu mendukungnya selama ini.

Lee Yeon Hee juga mengungkapkan rasa syukurku pada penggemar yang selalu mendukungnya sejak awal masa debut. "Aku akan membayar semua dukungan tersebut dengan menjadi aktris yang baik dan manusia bahagia,” ungkapnya.

Aktris 32 tahun itu memulai debut aktingnya dengan membintangi drama Emperor of the Sea pada 2014. Aktingnya mulai dilirik ketika dia berperan sebagai kekasih Hyun Bin dalam film melodrama A Millionaire’s First Love pada 2007.

Karakter lugunya dalam film itu membuat Lee Yeon Hee dijuluki sebagai Nation’s First Love. Di luar kesuksesan kariernya, Lee Yeon Hee kerap mendapat kritik publik karena keberaniannya dalam mengungkapkan sesuatu.

Terakhir, dia kembali ke layar kaca lewat drama misteri The Game: Towards Zero. Drama itu diperankannya bersama idol sekaligus aktor Ok Taecyeon.*

