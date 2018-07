SEOUL - Sebagai seorang aktris yang wara-wiri di televisi, Lee Yeon Hee juga pernah merasa mengalami kemerosotan dalam kariernya. Hal itu diungkapkannya dalam acara variety perjalanan, Island Trio 2, pada episode 2 Juli 2018, di tvN.

Dalam acara tersebut ia menjadi pembawa acara bersama Kang Ho Dong. Lengkapnya, saat itu, bintang East of Eden tersebut berjalan melewati pepohonan di dalam hutan bersama Kang. Ia mulai menuangkan isi hatinya, setelah Kang bercanda dan bertanya padanya. Kang ingin tahu kapan Lee mengetahui jika dirinya sangat cantik dan memutuskan menjadi seorang selebriti.

Dilontari pertanyaan tersebut, Lee menjawab jujur, "Aku tidak pernah merasa jika aku benar-benar berpikir seperti itu sebelumnya. Aku menyadari, jika aku harus menjadi selebriti baru-baru ini."

Lee mengungkapkan, ada kalanya ia merasa ingin berhenti menjadi selebriti. Ia merasa rendah diri dan tidak percaya jika dirinya mampu bertahan dalam industri hiburan Korea. Terlebih, aktris asuhan SM Entertainment itu mulai merasa tidak berbakat dalam bidang yang ia geluti selama ini.

"Aku mengalami kemerosotan. Tapi setelah memikirkannya, ternyata banyak orang masih terus mencariku. Jadi, kemudian aku sadar harus melanjutkannya," imbuh dia, seperti dilansir dari Soompi, Selasa 3 Juli 2018.

Untungnya, perempuan 30 tahun tersebut mampu mengatasi kemerosotan karirnya. Sekarang, ia unjuk gigi dalam acara variety yang mengudara setiap Senin, pukul 23.00 tersebut.

Pada tahun 2002, Lee berhasil menandatangani kontrak dengan SM Entertainment setelah dia memenangkan kategori “Best Feature" di kontes SM Entertainment Best Youth. Segera setelah dia bergabung dengan agensi Super Junior itu, Lee memulai karirnya dengan membintangi video musik untuk artis SM, seperti boy band TVXQ, Moon Hee-jun , Kangta , Shinhwa , dan Fly to the Sky.

Menariknya, ia mampu menyalip legenda SM Kim Bomi dan Lee Jiyeon, sebagai "The SM music video girl". Pasalnya, dalam rentang waktu dua tahun, ia membintangi delapan video musik.

Kemudian, pada November 2004, ia mulai menunjukan bakat aktingnya lewat layar kaca. Ia berakting sebagai versi yang lebih muda dari karakter utama dalam drama sejarah hit Emperor of the Sea. Lee memulai debut peran utama pertamanya dalam mini seri One Fine Day pada 2006, di MBC Hingga kini, ia telah muncul dalam beberapa judul drama, diantaranya Resurrection, One Fine Day, East of Eden, Paradise Ranch, Phantom, Gu Family Book, Miss Korea, Splendid Politics, Reunited Worlds, dan The Package.

