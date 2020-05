SEOUL - Hospital Playlist masih menjadi tontonan favorit pecinta drama Korea pada Kamis malam. Terbukti, drama tentang kehidupan sehari-hari lima dokter sekawan itu mengalami kenaikan rating.

Data Nielsen Korea menunjukkan jika Hospital Playlist yang tayang pada 14 Mei kenaikan rating sebesar 0,6 persen. Episode 10 tersebut membukukan rating 12,7 persen.

Ini menjadi rating tertinggi Hospital Playlist sejak tayang 10 pekan lalu. Melihat antusiasme penonton yang tak pernah turun, bukan tidak mungkin jika drama Jo Jung Suk tersebut masih akan mencatat rekor pribadi lagi ke depannya.

Sementara itu, drama baru Oh My Baby juga menunjukkan trend positif. Setelah debut dengan rating 2,0 persen pada 13 Mei, Oh My Baby mendapat rating rata-rata nasional 2,95 persen di episode ke-2.

Oh My Baby merupakan drama comeback Jang Nara. Drama ini bercerita tentang Jang Ha Ri, seorang wanita karier yang sudah 10 tahun tak berpacaran karena terlalu sibuk bekerja.

Meski sudah tak berminat menemukan cinta atau menikah, Jang Ha Ri tetap ingin punya anak. Dia lantas dipertemukan dengan tiga orang pria, yakni Han Yi Sang, Yoon Jae Young, dan Choi Kang Eu Deum.

