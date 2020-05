JAKARTA - Henky Kurniawan meninggal dunia di usia 78 tahun. Tora Sudiro, salah satu artis yang turut berduka atas kepergian Henky Solaiman.

Di akun Instagram miliknya, Tora mengenang banyaknya pelajaran dari Henky semasa hidup. Suami Mieke Amalia pun mengucapkan terima kasih atas pelajaran yang diberikan Henky.

"Selamat jalan Om 🙏🙏🙏 terima kasih buat memberikan banyak sekali kenangan yang terbaik om 🙏🙏 om ter very very the best 🙏🙏🙏😭," tulis Tora Sudiro.

Seperti diketahui, Henky Solaiman meninggal dunia Jumat 15 Mei 2020, jam 16.40 di rumahnya. Henky Solaiman di akhir masa hidupnya berjuang melawan kanker usus. Henky Solaiman lahir pada 30 Agustus 1941 di Bandung, Jawa Barat.

(aln)