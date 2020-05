View this post on Instagram

Innalillahi wa innailaihi raji'uun.. Ini berat, tapi bersama kamu aku tenang, mungkin ini hadiah Allah yg lain di bulan Ramadhan..Insya Allah kita akan jalani semua sama2 @arsyawijaya21 .. Kita sayang, tapi Allah lebih menyayanginya, kita menjaga, tapi Dia yang akan lebih menjaganya, Dia tugasin kamu utk jaga aku aja 😊😊 Terima kasih yaa Rabb atas kepercayaan-Mu menitipkannya kepada kami, walau hanya 7 minggu, tapi dia adalah anugerah terindah yg pernah kami miliki.. Semua kenangan takkan terhapus, dan tetap menjadi pelita kecil kami tuk memandu, hingga nanti kita akan bertemu lagi di lain waktu..... Terima kasih dokter @aldosuseno atas bantuannya... We love u sweetpea❤❤ *alfatiha