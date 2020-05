LOS ANGELES - Hollywood telah mengubah jadwal tayang film mereka hingga 2021 imbas dari pandemi virus corona. Dilansir dari laman Cnet.com, bagi para pecinta Disney misalnya, Mulan Disney yang semula dijadwalkan keluar pada bulan Maret terpaksa pindah tayang menjadi 24 Juli. Penasaran dengan jadwal film apa saja yang rencananya mundur tayang? berikut ulasannya.

1. Wonder Woman 1984 (14 Agustus 2020)

Warner Bros bertahan hingga 24 Maret sebelum mengumumkan bahwa Wonder Woman 2 akan ditunda, tetapi dengan sebagian besar blockbuster lainnya ditunda, jelas bahwa sekuel komik DC harus pindah dari tanggal rilis Juni yang direncanakan. Tetapi di mana banyak film besar telah pindah jauh di akhir tahun atau ditunda tanpa batas waktu, Wonder Woman 1984 agak optimis berkomitmen untuk memukul bioskop pada bulan Agustus.

Tanggal rilis asli: Juni 2020

2. Black Widow (6 November 2020)

Black Widow awalnya dijadwalkan tayang perdana 1 Meikemudian mundur tayang menjadi 6 November 2020. Pada bulan Maret, Disney awalnya menunda film ke tanggal yang tidak ditentukan, kemudian pada 3 April dikonfirmasi Black Widow akan debut musim dingin ini dalam perombakan seluruh Marvel Cinematic Universe termasuk sekuel Kapten Marvel, Thor, Black Panther, dan Doctor Strange yang akan datang dalam beberapa tahun mendatang.

Tanggal rilis asli: 1 Mei 2020

3. Ghostbusters: Afterlife (5 Maret 2021)

Pada tanggal 31 Maret, Sony mengambil keputusan untuk memindahkan seluruh rilis teaternya. Jadi kebangkitan Ghostbusters kota kecil Jason Reitman mundur tayang dari Juli 2020 hingga 5 Maret 2021, mengambil slot Sony yang awalnya ditujukan untuk adaptasi video game Uncharted.

Tanggal rilis asli: 10 Juli 2020

4. The Many Saints of Newark (12 Maret 2021)

The Many Saints of Newark adalah prekuel tahun 60-an untuk serial TV klasik The Sopranos, di mana Michael Gandolfini berperan sebagai Tony Soprano yang terkenal dengan ayahnya James Gandolfini. Jadwal semula yang akan tayang 25 September 2020 mundur menjadi 12 Maret 2021

Tanggal rilis asli: 25 September 2020

5. Uncharted (8 Oktober 2021)





Coronavirus tidak hanya mempengaruhi film-film yang seharusnya muncul di masa-masa sulit ini. Dampak Covid 19 juga mengganggu film-film yang sedang diproduksi. Uncharted, dibintangi Tom Holland, adalah yang pertama dari blockbuster tahun depan yang akan dipindahkan secara resmi.

Tanggal rilis asli: 5 Maret 2021

6. Doctor Strange in Multiverse of Madness (5 November 2021)





Fans Doctor Strange, diperankan oleh Benedict Cumberbatch, harus menunggu sebelum memasuki Multiverse of Madness berkat perombakan Marvel.

Tanggal rilis asli: 2021 Mei