LOS ANGELES - Pademi virus corona yang masih mewabah tidak menyurutkan semangat untuk berkarya. Seperti yang dialami grup musik rock asal Amerika Serikat, Smashing Pumpkins.

Mereka justru kian produktif sampai-sampai menggarap dua album sekaligus.

Sang gitaris, Jeff Schroeder, mengatakan bahwa kedua album tersebut kini sedang digodok oleh sang vokalis, Billy Corgan.

"Billy sudah mulai mengerjakan album baru. Sebenarnya, kami juga sudah memiliki 20 lagu siap rilis tahun ini yang baru kami selesaikan sebelum adanya corona terjadi," kata Schroeder seperti melansir NME.

Awal tahun ini, Corgan menjelaskan bahwa kedua album tersebut digarap dengan gaya khas Smashing Pumpkins.

"Ini adalah album pertama sejak Machina di mana saya, James, dan Jimmy bekerja bersama. Kami punya konsep yang lebih baik dan mungkin akan memiliki lingkup musikalitas lebih luas," tambah Schroeder.

Ia juga menjabarkan bahwa penggarapan dua album ini berbeda dengan Shiny and Oh So Bright, Vol. 1/LP: No Past. No Future. No Sun pada 2018.

Menurut Corgan, penggarapan album terakhir tersebut terburu-buru. Ia pun menganggap rilisan tersebut bukan album Smashing Pumpkins.

Smashing Pumpkins yang merilis album perdana pada 1991 lewat Gish ini dikenal sering bongkar pasang personel dan tak jarang saling berseteru, seperti antara Corgan dan eks bassist, D'Arcy Wretzky. Karya-karya mereka terdahulu tetap dianggap klasik.