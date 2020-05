LOS ANGELES - Lena Dunham membuat ramai dunia maya lantaran ia terlihat memaksa untuk berfoto bareng dengan Brad Pitt bahkan menciumnya.

Hal tersebut terjadi saat dirinya hadir di acara gala premiere 'Once Upon a Time In Hollywood' pada Juli 2019 lalu. Rupanya tindakan Lena mencium dan berpose dengan Brad Pitt membuat banyak netizen bereaksi.

Lena pun akhirnya buka suara soal keriuhan yang terjadi akibat tindakannya tersebut.

"Aku tak tahu jika kau ingat ada momen canggung di mana saat kami berdua berpose di depan kamera," ujarnya kepada Page Six.

Menurutnya, apa yang dilakukannya pada Brad Pitt sama sekali tidak memaksa. Ia mengungkapkan bila itu semua terjadi begitu saja.

"Ya tentunya, internet membuat aku terkesan memaksanya dan membuat ia (Brad Pitt) mengalami stres.... Aku tak akan memaksakan untuk mencium Brad Pitt. Aku sangat menghormatinya sebagai artis dan juga teman," ungkap Lena Dunham.

Lena sempat mengakui jika dirinya menyukai sebuah cincin yang dikenakan Brad Pitt dan ternyata sang aktor memberikannya.

"Dan setiap aku memakainya, hal-hal menakjubkan selalu saja terjadi," tutupnya.

(edh)