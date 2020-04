SEOUL - Asosiasi Produser dan Sutradara Korea Selatan merilis daftar pemenang Korea PD Awards ke-32, pada 24 April 2020. Ajang tersebut memberikan penghargaan pada sutradara dan entertainer yang berkontribusi dalam pengembangan masyarakat dan budaya.

Penghargaan Experimental Spirit in TV diberikan pada Giant Peng TV yang ditayangkan EBS. Sementara penghargaan kategori Best Variety Show diterima oleh How Do You Play dari MBC.

Semenfara Best Drama Award jatuh pada When The Camelia Blooms. Pemenang Performer Award jatuh pada penyanyi Lee Juk, Kim Nam Gil, komedian Yang Se Hyung, presenter Park Mi Sun, dan host radio Bae Chul Soo.

Sementara penghargaan PD of the Year akan diumumkan pada malam puncak Korea PD Awards ke-32 yang akan digelar di Sangam, Seoul, pada 28 April 2020. Untuk mencegah penyebaran virus Corona, ajang itu akan digelar tanpa penonton.

(SIS)