SEOUL - Band DAY6 menandai comeback mereka ke industri musik dengan merilis mini album The Book of Us: The Demon pada Senin, 11 Mei 2020. Lagu Zombie dipercaya sebagai title track comeback kali ini.

Lirik Zombie menggambarkan seseorang yang merasa hampa dan hanya menjalani kehidupan sehari-hari tanpa tujuan. Hal tersebut diperkuat dengan visualisasi di MV Zombie.

Ada pesan yang ingin disampaikan DAY6 lewat lagu ini. Young K, penulis lirik Zombie bersama Wonpil, mengungkapkan pesan yang dibawanya lewat Zombie.

"Untuk semua orang yang merasa setiap harinya sama dan merasa mereka hidup seperti zombie, kami ingin mengirimkan pesan bahwa mereka tidak sendirian dalam hal ini," kata Young K seperti dikutip dari Soompi, Selasa (12/5/2020).

DAY6 tak akan mempromosikan album The Book of Us: The Demon. Band JYP Entertainment ini akan vakum untuk sementara waktu karena alasan kesehatan membernya. Untuk itu, ada pesan lain yang ingin disampaikan member DAY6 kepada penggemar mereka, My Day.

"Aku ingin bilang, terima kasih atas dukungan kalian walaupun kalian juga menghadapi masa sulit. Karena yang bisa kami lakukan adalah memberikan kalian musik dan penampilan yang bagus, kami akan melakukan yang terbaik untuk melakukan itu. Aku harap hidup kalian sehat dan penuh kebahagiaan," tutur Young K.

Sementara maknae Dowoon berpesan, "Ketika kalian melewati masa-masa bahagia, kalian juga akan menghadapi saat-saat sulit, karena emosi kalian akan berputar-putar terus. Tetap semangat dan bertahan, semuanya."

