JAKARTA - Pembatasan aktivitas membuat para penggemar drama Korea memiliki tambahan waktu untuk menyaksikan serial favorit mereka. Tak terkecuali bagi Masayu Clara, yang mengaku mulai menyukai drama Korea sejak 2016.

“Mulai suka drama Korea dari 2016. Mulai intens gitu,” ungkapnya di kawasan Tendean, Jakarta baru-baru ini.

Baca Juga:

Hadiah Masjid, Bukti Cinta Didi Kempot pada sang Istri

Umumkan Kehamilan sang Istri, Tegar Septian Jadi Calon Ayah Muda





Masayu Clara pun ikut bergabung dengan para penikmat serial The World of the Married yang terbawa perasaan atas aksi perselingkuhan dalam cerita.

“Awal-awal sih kesal banget,” kata dia.

Kekesalan Masayu Clara mulai mereda seiring bergulirnya cerita The World of the Married. Dimana karakter masing-masing tokoh mulai diungkap sang sutradara melalui alur cerita.

“Makin kesini kan sudah dibukain satu-satu karakternya. Aku percaya setiap hal pasti ada alasannya,” tutur wanita 24 tahun. The World of the Married menjadi viral di Tanah Air lantaran banyak penonton yang terbawa perasaan. Beberapa diantaranya bahkan sampai menghujat Han So Hee yang dalam serial tersebut berperan sebagai orang ketiga dalam rumah tangga pasangan lain. Baca Juga: Umumkan Kehamilan sang Istri, Tegar Septian Jadi Calon Ayah Muda Hadiah Masjid, Bukti Cinta Didi Kempot pada sang Istri