SEOUL - JYP Entertainment akhirnya merilis teaser MV dari album comeback DAY6, The Book of Us: The Demon. Teaser MV Zombie, yang menjadi title track comeback kali ini dirilis pada Sabtu (9/5/2020) tengah malam KST.

Teaser berdurasi 40 detik itu dibuka dengan seorang lelaki di tengah jalan yang tampak terseok-seok berjalan. Lelaki berkemeja putih itu kemudian merebahkan diri di kamarnya.

"I feel like i became a zombie," demikian penggalan lirik Zombie yang dilantunkan sang bassist, YoungK.

Setelah itu, teaser berganti memperlihatkan kelima member DAY6. Sungjin cs tampak mengenakan setelan jas yang mereka pakai di foto teaser yang telah dirilis sebelumnya oleh JYP Entertainment.

Selain penampilan mempesona, hal lain yang cukup menarik perhatian dari teaser tersebut adalah instrumen yang dipakai kelima member. Sungjin, YoungK, dan Dowoon terlihat memainkan instrumen baru.

YoungK tak lagi memakai Fender Classic Series 1950s yang dinamai Goldie, tetapi berganti memainkan Johnson JJ-200 Viola Beatle Violin Electric Bass. Pun dengan Dowoon yang tak lagi menabuh Pearl Roadshow Jr. Drum Set, melainkan Crush Acrylic Drum Kit.

DAY6 akan merilis The Book of Us: The Demon pada 11 Mei 2020. Album ini merupakan bagian ke-3 dari seri The Book of Us yang sudah dimulai sejak semester ke-2 2019.

