SEOUL - Seo Ye Ji akhirnya resmi dikonfirmasi sebagai pemeran utama wanita di drama romantis Psycho But Its Okay. Kabar ini diumumkan langsung oleh Gold Medalist, agensi Seo Ye Ji.

Seo Ye Ji akan berlakon sebagai Go Moon Young, seorang penulis buku anak-anak yang sangat terkenal. Di balik popularitasnya, Go Moon Young menyimpan luka dalam dirinya.

Psycho But Its Okay menceritakan kisah seorang petugas kesehatan di bangsal psikiatris dan penulis buku cerita anak-anak. Sang pegawai kesehatan tak punya waktu untuk cinta, sementara sang penulis yang menderita antisocial personality disorder tak tahu apa itu cinta.

Kim Soo Hyun sudah terlebih dulu mengonfrimasi akan membintangi Psycho But Its Okay. Berperan sebagai petugas kesehatan di bangsal psikiatris bernama Moon Kang Tae, Kim Soo Hyun diceritakan harus menjadi tulang punggung keluarga di usia muda setelah kehilangan orangtuanya.

Psycho But It's Okay akan digarap oleh sutradara Park Shin Woo, yang mengarahkan Encounter dan Jealousy Incarnate. Dama ini dijadwalkan tayang perdana pada bulan Juni tahun 2020.

