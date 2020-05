SEOUL - Jeon So Min akhirnya bergabung dengan Lee Kwang Soo. Bukan hanya di Running Man, tapi keduanya juga bersama di bawah naungan King Kong by Starship.

Pada Jumat (8/5/2020), King Kong by Starship mengumumkan bergabungnya Jeon So Min dalam keluarga besar mereka. Bersama King Kong by Starship, Jeon So Min siap membuka chapter baru dalam karier keartisannya.

"Kami sangat senang karena Jeon So Min bergabung dalam keluarga kami," kata Lee Jin Sung, CEO King Kong by Starship seperti dikutip dari Soompi.

"Jeon So Min adalah entertainer multitalenta, yang tidak hanya bisa akting. Dia bisa melakukan apapun, termasuk variety show," lanjut CEO Lee.

King Kong by Starship berjanji akan memberikan dukungan penuh pada Jeon So Min untuk makin membangun kariernya. "Kami tak akan tanggung-tanggung dalam mendukung Jeon So Min. Jadi dia bisa secara penuh menunjukkan talenta dan pesonanya," lanjut sang CEO.

