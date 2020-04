SEOUL - Aktris Jeon So Min dikabarkan akan meneken kontrak eksklusif dengan King Kong by Starship Entertainment, setelah kontraknya dengan Entertainment IM selesai belum lama ini. Agensi itu juga diketahui menaungi rekannya di Running Man, Lee Kwang Soo.

Ilgan Sports melaporkan bahwa aktris Something About 1 Percent itu telah melakukan beberapa kali pertemuan dengan agensi tersebut. Kedua belah pihak bahkan sudah dalam tahap finalisasi sebelum akhirnya Jeon So Min nanti resmi bergabung.

Namun terkait pemberitaan tersebut, King Kong by Starship mengungkapkan bahwa belum ada kesepakatan final dengan Jeon So Min. "Kami masih dalam tahap negosiasi kontrak dengannya," ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Koreaboo, Rabu (15/4/2020).

Setelah mengakhiri kontraknya dengan Entertainment IM, Jeon So Min memang dikabarkan gencar didekati oleh beberapa agensi hiburan. Namun tampaknya, King Kong by Starship menjadi salah satu agensi yang cukup serius dijajakinya.

Kini, Jeon So Min masih rehat dari dunia hiburan setelah sempat mengalami kelelahan akibat jadwalnya yang padat. Untuk memulihkan kesehatan, sang aktris memutuskan rehat dari dunia hiburan selama 1 bulan.*

