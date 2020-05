JAKARTA - Ari Lasso membuat konten di channel youtube-nya berjudul Tribute to Erwin Prasetya. Konten yang diunggah pada Rabu 6 Mei 2020 tersebut, kini sudah dilihat lebih dari 400 ribu kali.

Ari Lasso membeberkan sejumlah lagu yang diciptakan oleh Founder Dewa 19, Erwin Prasetya. Di antaranya Still I'm Sure We'll Love Again, Restu Bumi, Kirana, Kamulah Satu-Satunya, dan Sebelum Kau Terlelap.

Namun di lagu Sebelum Kau Terlelap, Ari Lasso seperti terbawa emosi. Sebelum menyayikan, Ari Lasso menyebut lagu tersebut tidak pernah dibawakan saat manggung.

"Lagu ini tidak pernah dibawakan," kata Ari Lasso kepada Andra Ramadhan.

"Seinget aku nggak pernah," balas Andra yang menjadi tema kolaborasinya di channel Youtube Ari Lasso.

Ari Lasso menjelaskan, Sebelum Terlelap merupakan lagu yang unik karena sebagain besar hanya dimainkan dengan bas dan vokal.

"Sepi menyanyat, kalau bala dewa pasti tau lagu ini. Lagu magical, mistik dan unik dengan harmonik. Lagu ini dibuat Erwin dan lirik ditulis Ahmad Dani," tutur Ari Lasso. Pantauan Okezone, Ari Lasso terlihat beberapa kali menyekat mata untuk menghapus air mata-nya. Bahkan di akhir lagu, Ari Lasso sempat terdiam sejenak dan menutup video content-nya. "Selamat jalan Erwin Prasetya, karya-karya mu akan abadi, selalau dikenang, mejadi inspirasi kita semua, selamat jalan Win, damai di sana," tutup Ari Lasso.